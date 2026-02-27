Ричмонд
Комсомольчанку будут судить за оскорбительную сторис с сотрудниками ДПС

В Комсомольске-на-Амуре 33-летняя женщина пойдёт под суд за публичное оскорбление сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей.

Источник: Соцсети

Горожанка разместила фото с патрульными у себя в статусе и сопроводила его оскорблениями, сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО.

В конце октября 2025 года вечером сотрудники ДПС остановили автомобиль у поселка Боктор Комсомольского района. Водитель не имел права управления, поэтому в отношении него начали составлять административный протокол. Его сожительница, находившаяся рядом, сфотографировала двух полицейских на телефон.

В ту же ночь женщина разместила эту фотографию в статусе мессенджера и сопроводила её грубыми оскорбительными выражениями в неприличной форме. По мнению следствия, она специально хотела унизить представителей власти именно из-за их работы в тот момент.

Сотрудники следственного отдела по Комсомольску-на-Амуре собрали все необходимые доказательства преступления. Уголовное дело по статье 319 УК РФ с утверждённым обвинительным заключением направили в суд, который рассмотрит материалы и примет решение по существу.