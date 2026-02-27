Раскрыто, на какие рабочие профессии сильнее всего вырос спрос в России

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сильнее всего среди рабочих профессий в России спрос со стороны компаний растет на техников, литейщиков и сварщиков, выяснили «Авито Работа» и «Нетология» (исследование есть у РИА Новости).
Аналитики сравнили данные декабря 2025 — января 2026 года с аналогичным периодом прошлой зимой.
«Лидерами среди специалистов, которых работодатели искали чаще всего, стали техники — за год число вакансий выросло на 115%, а средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников достигли 80 тысяч рублей в месяц», — говорится в исследовании двух компаний в рамках совместного проекта «Я б в рабочие пошел», направленного на повышение интереса молодежи к рабочим профессиям.
Техники могут иметь разные обязанности, включая обслуживание и ремонт оборудования, проведение технических осмотров, диагностику неисправностей и контроль корректной работы систем и механизмов.
«На втором месте по спросу оказались литейщики: число вакансий для таких мастеров увеличилось на 106% за год, а соискателям предлагали в среднем порядка 74 тысяч рублей в месяц. Существенно вырос и спрос на сварщиков — на 95% по сравнению с прошлым годом, а средний уровень зарплатных предложений для кандидатов составил 153 тысячи рублей», — добавляется в исследовании.
Также в число наиболее востребованных специалистов вошли электрогазосварщики (количество вакансий выросло на 59%, средняя предлагаемая зарплата составила 74 тысячи рублей) и бурильщики — спрос на них увеличился на 57%, а средние предлагаемые зарплаты достигли 200 тысяч рублей.
«Популяризация рабочих специальностей в России является критически важным фактором для достижения технологического лидерства страны», — подчеркнула GR-директор «Нетологии» Валентина Куренкова.
По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, интерес к рабочим профессиям — усиливающийся тренд на рынке труда. Согласно аналитике платформы, по итогам 2025 года наибольший рост откликов со стороны соискателей зафиксирован на вакансиях плавильщиков (+146%), электрогазосварщиков (+145%) и авторазборщиков (+129%).
Аналитики также выяснили, что работодатели стали чаще ожидать от сотрудников работы в условиях автоматизации и цифровизации. Наиболее заметная динамика зафиксирована в сфере доставки и логистики — число вакансий, где в требованиях или обязанностях упоминаются автоматизированные системы, сортировочные линии, роботизированные склады и цифровые платформы управления процессами, выросло на 175% за год.