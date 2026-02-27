Раскрыто, на какие рабочие профессии сильнее всего вырос спрос в России

«На втором месте по спросу оказались литейщики: число вакансий для таких мастеров увеличилось на 106% за год, а соискателям предлагали в среднем порядка 74 тысяч рублей в месяц. Существенно вырос и спрос на сварщиков — на 95% по сравнению с прошлым годом, а средний уровень зарплатных предложений для кандидатов составил 153 тысячи рублей», — добавляется в исследовании.