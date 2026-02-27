СМИ: Вторгшийся на Кубу катер оказался украденным у жителя Флориды

Катер под флагом США, который накануне вторгся в территориальные воды Кубы и устроил перестрелку с пограничниками, был похищен у жителя островов Флорида-Кис. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил телеканал NBC 6 South Florida со ссылкой на офис шерифа округа Монро.