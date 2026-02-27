СМИ: Вторгшийся на Кубу катер оказался украденным у жителя Флориды

Катер под флагом США, который накануне вторгся в территориальные воды Кубы и устроил перестрелку с пограничниками, был похищен у жителя островов Флорида-Кис. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил телеканал NBC 6 South Florida со ссылкой на офис шерифа округа Монро.
По данным правоохранителей, семиметровое рыболовное судно 1981 года постройки угнали во вторник — за день до инцидента. В краже подозревается Эктор Дуарди Круз Корреа, который работал у владельца плиточником.
Хозяин лодки не давал ему разрешения на использование судна и предполагал, что тот мог взять его, «чтобы порыбачить».
У потерпевшего также есть информация, что у подозреваемого на Кубе живут родственники, включая двух маленьких дочерей, говорится в сообщении.
25 февраля МВД Кубы сообщило, что катер под американским флагом вторгся в территориальные воды Кубы и открыл огонь по кубинским пограничникам. Судно с номером FL7726SH перехватило подразделение кубинских пограничников в составе пяти человек. Нарушители открыли огонь, в результате получил ранения командир кубинского судна.
После вторжения катера задержали десять вооруженных кубинцев, проживающих в США. Установлено, что задержанные пытались проникнуть на территорию Кубы в террористических целях.