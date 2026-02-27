В Новосибирске с 1 марта изменятся правила авиаперевозок

Чётко установлены и сроки обслуживания при задержках. Если ожидание посадки превышает два часа, авиакомпания обязана обеспечить пассажиров питьевой водой в течение часа. После четырёх часов ожидания — предоставить горячее питание и напитки в течение двух часов. Если задержка затянулась до восьми часов днём или шести часов ночью, перевозчик должен организовать размещение в гостинице не позднее чем через два часа после истечения этого времени.