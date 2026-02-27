В Новосибирске с 1 марта изменятся правила авиаперевозок

С 1 марта в России, в том числе в Новосибирске, начнут действовать новые правила возврата авиабилетов и обслуживания пассажиров при задержках рейсов. Об изменениях сообщили ТАСС в Минтрансе РФ. Теперь у пассажиров появится больше оснований для вынужденного возврата билетов, включая так называемые невозвратные тарифы.
Главное нововведение — возможность вернуть деньги за билет, если рейс задержали более чем на 30 минут или если самолёт вылетел раньше указанного времени. Также основанием станет болезнь близкого родственника. Ранее речь шла только о членах семьи.
«Расширены основания для признания отказа от перевозки вынужденным: добавлены непредоставление пассажиру обслуживания по классу, указанному в билете, неправильное оформление билета перевозчиком или уполномоченным агентом», — пояснили в министерстве.
Отдельно прописаны правила, если человек опоздал на рейс «туда». В этом случае обратный билет не аннулируется автоматически — им можно будет воспользоваться.
Чётко установлены и сроки обслуживания при задержках. Если ожидание посадки превышает два часа, авиакомпания обязана обеспечить пассажиров питьевой водой в течение часа. После четырёх часов ожидания — предоставить горячее питание и напитки в течение двух часов. Если задержка затянулась до восьми часов днём или шести часов ночью, перевозчик должен организовать размещение в гостинице не позднее чем через два часа после истечения этого времени.
Изменения коснулись и перевозки детей. Скидка 50% на билеты эконом-класса по внутренним направлениям теперь распространяется на детей, путешествующих с любым взрослым, если билет оформлен в одном бронировании.