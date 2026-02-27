Ричмонд
В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полёты

В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полёты спустя четыре часа после их введения. О возобновлении работы воздушной гавани сообщил представитель Росавиация Артём Кореняко.

«Аэропорт Ярославль (Туношна) вновь принимает и выпускает самолёты в штатном режиме», — сообщил он в 04:05 мск 27 февраля.

Ограничения действовали с полуночи и вводились для обеспечения безопасности полётов. В течение нескольких часов воздушная гавань работала в особом режиме, после чего меры были отменены.

Ранее Life.ru писал, что вечером 26 февраля 20:00 до 23:00 силы ПВО отработали по воздушным целям — за три часа были уничтожены 53 беспилотника самолётного типа. По данным Министерства обороны Российской Федерации, дроны сбивали над Московским регионом, Крымом и рядом областей Центральной России.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

