В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полёты

«Аэропорт Ярославль (Туношна) вновь принимает и выпускает самолёты в штатном режиме», — сообщил он в 04:05 мск 27 февраля.
Ограничения действовали с полуночи и вводились для обеспечения безопасности полётов. В течение нескольких часов воздушная гавань работала в особом режиме, после чего меры были отменены.
Ранее Life.ru писал, что вечером 26 февраля 20:00 до 23:00 силы ПВО отработали по воздушным целям — за три часа были уничтожены 53 беспилотника самолётного типа. По данным Министерства обороны Российской Федерации, дроны сбивали над Московским регионом, Крымом и рядом областей Центральной России.
