«Газпром-медиа»: господдержка выведет производство фильмов о СВО на новый уровень

Глава медиахолдинга подчеркнул, что правда о событиях СВО сегодня становится «новым кодом нашей идентичности», и задача индустрии — закрепить его в памяти нации через киноискусство. По его словам, зритель демонстрирует высокий запрос на честное и глубокое кино о современных героях.