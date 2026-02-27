«Газпром-медиа»: господдержка выведет производство фильмов о СВО на новый уровень

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Государственная поддержка производства фильмов о специальной военной операции позволит вывести создание такого контента на качественно новый уровень. Об этом ТАСС заявил генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров, комментируя соответствующую инициативу президента РФ Владимира Путина.
Ранее Путин поручил рассмотреть вопрос о господдержке фильмов, посвященных тематике СВО.
«Это своевременное и абсолютно верное решение, которое задает важный вектор развития всей отечественной киноиндустрии. Мы давно выступали за системный подход к освещению этой темы и считаем, что государственная поддержка позволит вывести производство такого контента на качественно новый уровень», — отметил Жаров.
Глава медиахолдинга подчеркнул, что правда о событиях СВО сегодня становится «новым кодом нашей идентичности», и задача индустрии — закрепить его в памяти нации через киноискусство. По его словам, зритель демонстрирует высокий запрос на честное и глубокое кино о современных героях.
Жаров также сообщил, что компания не просто поддерживает идею на словах, но уже ведет активную работу в этом направлении. В портфеле холдинга находятся несколько проектов, раскрывающих темы мужества и долга.
«Уверен, что объединение ресурсов государства и частных инициатив позволит создать настоящую летопись подвига, которая будет воспитывать будущие поколения на реальных, а не вымышленных примерах патриотизма», — резюмировал генеральный директор «Газпром-медиа холдинга».