Российское вино получило высшую награду на конкурсе в Израиле

Всего на конкурс было представлено 110 образцов от 18 российских виноделен. Россия получила 11 наград в категории Double Gold, 19 золотых и 11 серебряных медалей, что стало лучшим результатом среди всех стран-участниц. В конкурсе участвовали виноделы из 20 государств.
Как отметила представитель Ассоциации виноградарей и виноделов России Оксана Быханова, этот конкурс стал важным шагом в культурном диалоге между странами. Она отметила, что за последние годы российское виноделие научилось говорить о себе уверенно и без оправданий, и особенно ценно, что этот голос был услышан в Тель-Авиве.
Ранее аналитики подвели итоги «алкогольного года» в России и выяснили, что в 2025 году наши соотечественники продолжили менять свои привычки. Общее потребление спиртного снижается. Сильнее всего удар пришёлся по пиву: его стали пить на 15,5% меньше — в среднем 61,5 литра на взрослого человека.
