Врач рассказала, какие лекарства опасно сочетать с алкоголем

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сочетание нестероидных противовоспалительных препаратов и алкоголя может привести к желудочно-кишечному кровотечению и поражению печени, а в результате комбинации антибиотиков со спиртными напитками могут возникнуть опасные метаболиты, «отравляющие» организм, сообщила РИА Новости врач-терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.
«Крайне опасно сочетание нестероидных противовоспалительных препаратов, в частности, парацетамола, и алкоголя. Может развиваться желудочно-кишечное кровотечение и даже серьезное поражение печени», — рассказала Чистик.
По ее словам, если при приеме алкоголя потребовался прием обезболивающего, лучше принимать спазмолитики — это безопаснее.
«В плане антибиотиков возможны два варианта: либо выраженное снижение эффективности антибиотиков, либо же образование опасных метаболитов, “отравляющих” организм», — пояснила Чистик.
Врач добавила, что также опасно сочетание алкоголя и седатиков — это может привести к усугублению седативного свойства, вплоть до слишком выраженной седации — угнетения сознания и дыхания.