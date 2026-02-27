Жителей Приморья предупредили о запуске сирен 4 марта

4 марта в Приморском крае зазвучат сирены. Жителей региона просят не пугаться — пройдет плановая проверка системы оповещения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
С 10:40 до 10:45 в крае проверят готовность региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и муниципальных систем. Будет подан сигнал «Внимание всем» с запуском сирен, после чего прозвучит речевое сообщение.
Кроме того, с 10:43 до 10:44 сигнал передадут по каналам цифрового эфирного телевидения и радио. Кратковременное прерывание эфира возможно на федеральных телеканалах и радиостанциях, а также в сетях кабельного телевидения.
Поскольку это плановая проверка, паниковать не нужно. Однако жителей просят внимательно прослушать сообщение диктора и соблюдать передаваемые инструкции.