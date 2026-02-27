Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Приморья предупредили о запуске сирен 4 марта

Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в регионе.

Источник: Комсомольская правда

4 марта в Приморском крае зазвучат сирены. Жителей региона просят не пугаться — пройдет плановая проверка системы оповещения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

С 10:40 до 10:45 в крае проверят готовность региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и муниципальных систем. Будет подан сигнал «Внимание всем» с запуском сирен, после чего прозвучит речевое сообщение.

Кроме того, с 10:43 до 10:44 сигнал передадут по каналам цифрового эфирного телевидения и радио. Кратковременное прерывание эфира возможно на федеральных телеканалах и радиостанциях, а также в сетях кабельного телевидения.

Поскольку это плановая проверка, паниковать не нужно. Однако жителей просят внимательно прослушать сообщение диктора и соблюдать передаваемые инструкции.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше