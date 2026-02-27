Ричмонд
Похититель 9-летней девочки в Смоленске оказался таксистом с долгом в 700 тысяч

Стали известны новые подробности о мужчине, подозреваемом в похищении 9-летней девочки в Смоленске. 43-летний мужчина работает в такси и имеет долги на сумму более 700 тысяч рублей, выяснил RT.

Источник: Life.ru

Кроме того, фигурант ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В 2021 году его признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков и приговорили к трём годам лишения свободы условно.

Напомним, в Смоленске трое суток не могли найти 9-летнюю девочку, которая 24 февраля утром вышла во двор выгулять собаку и исчезла. Мать заметила пропажу, когда глянула в окно и увидела, что пёс гуляет один, а ребёнка рядом нет. Перед этим жители обратили внимание на подозрительную серую машину у дома. В итоге по автомобилю и ДНК девочки внутри преступника удалось найти. Оказалось, ребёнок был в соседнем доме на улице, где она и проживала. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

