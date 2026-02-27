Омичам рассказали, как распознать буллинг в школе и помочь ребёнку

В омском Доме журналистов прошла пресс-конференция, посвященная профилактике буллинга среди детей и подростков. Специалисты обсудили шаги, которые помогут родителям и педагогам предотвратить травлю в школьных коллективах.
Психологи подчеркнули: жертвой буллинга может стать любой ребёнок — успешный или отстающий, с особенностями внешности или без. В особой зоне риска дети с ментальными особенностями, от которых родители требуют соответствия нормам. Главное, что нужно помнить: жертва никогда не виновата в травле. Её корни часто закладываются в начальной школе, где взрослые не установили четкие правила поведения.
Специалисты назвали признаки, которые должны насторожить родителей: испорченные вещи, синяки, нежелание идти в школу, замкнутость. При этом важно не бросаться в крайности — не игнорировать симптомы, но и не бежать разбираться без разговора с ребёнком.
Если ситуация критическая, помимо школьного психолога можно обратиться в кабинет медико-психологической помощи для детей или для взрослых. В тяжеёлых случаях может потребоваться перевод ребёнка в другую школу.