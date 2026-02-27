Омичам рассказали, как распознать буллинг в школе и помочь ребёнку

Психологи подчеркнули: жертвой буллинга может стать любой ребёнок — успешный или отстающий, с особенностями внешности или без. В особой зоне риска дети с ментальными особенностями, от которых родители требуют соответствия нормам. Главное, что нужно помнить: жертва никогда не виновата в травле. Её корни часто закладываются в начальной школе, где взрослые не установили четкие правила поведения.