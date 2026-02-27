Ричмонд
Россиянам с детьми могут увеличить пенсию

В Общественной палате предлагают повысить пенсии многодетным родителям.

Источник: Кrasnoyarskmedia.ru

Многодетным родителям нужно поднять пенсию, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Стратегическим инструментом улучшения демографических показателей может стать усиление зависимости пенсионного обеспечения родителей от числа рожденных детей», — предложил председатель.

Он добавил, что в некоторых странах мира уже используется такая практика. При рождении трех детей родитель получает прибавку к пенсии в размере 10%. За каждого последующего ребенка прибавка увеличивается на 5%, рассказал Рыбальченко в беседе с РИА «Новости».

В России многодетные матери могут раньше времени выйти на пенсию. За трех детей возаст выхода на пенсию снижают на три года, за четверы— на четыре года.

Сергей Ветров.