Диана Арбенина сказала, что в Иркутске ей все подходит

IrkutskMedia, 27 февраля. Накануне в Иркутске отгремел концерт Дианы Арбениной. В перерыве между исполнением песен певица рассказала о своем отношении к столице Приангарья.
По словам Дианы, Иркутск ей очень нравится, при этом певица отметила, что те, кто слушают, что она говорит на концертах, могут заметить, что такие слова она просто так не говорит.
«Мне в Иркутске все подходит. Солнце подходит, снег подходит, −31 подходит», — сказала Арбенина.
Напомним, что Диана Арбенина спела песню «Секунда» (18+) вместе с юной фанаткой на концерте в Иркутске. О своём желании выступить вместе с артисткой девочка Соня написала на плакате. Диана Арбенина заметила плакат и позвала поклонницу на сцену.