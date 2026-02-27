Диана Арбенина сказала, что в Иркутске ей все подходит

Напомним, что Диана Арбенина спела песню «Секунда» (18+) вместе с юной фанаткой на концерте в Иркутске. О своём желании выступить вместе с артисткой девочка Соня написала на плакате. Диана Арбенина заметила плакат и позвала поклонницу на сцену.