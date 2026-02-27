Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шайдоров назвал свою главную цель после олимпийского золота

Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров, отвечая на вопросы телеканала Jibek Joly, назвал свою главную цель после завоевания золота Олимпиады, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Конечно, для любого спортсмена важно выигрывать медали — и “золото”, и “серебро”, и “бронзу”. Но для меня главным остаётся мастерство на льду. Я хочу стремиться к более качественному скольжению, красивой хореографии, техничности. У меня есть очень много моментов, над которыми я хочу работать, и я не хочу на этом останавливаться. В будущем надеюсь, что в следующем сезоне я буду уже совершенно другим. Я открою новую книгу и начну ее писать», — поделился спортсмен.