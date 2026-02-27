Шайдоров назвал свою главную цель после олимпийского золота

«Конечно, для любого спортсмена важно выигрывать медали — и “золото”, и “серебро”, и “бронзу”. Но для меня главным остаётся мастерство на льду. Я хочу стремиться к более качественному скольжению, красивой хореографии, техничности. У меня есть очень много моментов, над которыми я хочу работать, и я не хочу на этом останавливаться. В будущем надеюсь, что в следующем сезоне я буду уже совершенно другим. Я открою новую книгу и начну ее писать», — поделился спортсмен.