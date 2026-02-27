Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 1 марта новосибирцам пересчитают алименты

Нововведение коснётся родителей, которые договорились об алиментах устно или заключили нотариальное соглашение.

Источник: Freepik

С 1 марта 2026 года в России меняется порядок учёта алиментов при назначении единого пособия. Теперь для семей, где выплаты не утверждены судом, минимальная сумма алиментов будет рассчитываться не от МРОТ, а от средней зарплаты по региону .Нововведение коснётся родителей, которые договорились об алиментах устно или заключили нотариальное соглашение. В доход семьи будут засчитывать:· ¼ среднемесячной зарплаты по региону — на одного ребёнка;· ⅓ — на двоих;· ½ — на троих и более детей.

Для расчёта берутся данные Росстата за год, предшествующий обращению. Если алименты установлены судом, учитывается фактически поступившая сумма .Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирской области матери-героини получают новую ежемесячную выплату.