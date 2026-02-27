С 1 марта новосибирцам пересчитают алименты

С 1 марта 2026 года в России меняется порядок учёта алиментов при назначении единого пособия. Теперь для семей, где выплаты не утверждены судом, минимальная сумма алиментов будет рассчитываться не от МРОТ, а от средней зарплаты по региону .Нововведение коснётся родителей, которые договорились об алиментах устно или заключили нотариальное соглашение. В доход семьи будут засчитывать:· ¼ среднемесячной зарплаты по региону — на одного ребёнка;· ⅓ — на двоих;· ½ — на троих и более детей.