Слуцкий назвал Новосибирск успешным примером решения миграционных проблем

По его словам, в регионе удалось решить проблему «Хилокского гетто».

Источник: НДН.ИНФО

Слуцкий назвал Новосибирск успешным примером решения миграционных проблем.

Время чтения: 1 минута.

По его словам, в регионе удалось решить проблему «Хилокского гетто».

Фото: телеграм-канал Леонида Слуцкого.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, выступая на пленарном заседании Госдумы, обратил внимание на Новосибирск как на пример эффективного решения вопросов миграции. Он вспомнил о ликвидации «Хилокского гетто» — трущоб с нелегальными мигрантами и антисанитарными условиями, которые обсуждались в сентябре 2025 года на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По словам Слуцкого, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев и губернатор региона Андрей Травников признали существование проблемы и в результате мигрантский анклав был практически ликвидирован. Нелегальных мигрантов выслали.

В качестве контраста он привёл ситуацию с отменой электричек в Воронежской области, которую назвал «позором». По его словам, местные власти не желают разбираться в этом вопросе.

Татьяна Картавых

