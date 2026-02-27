Слуцкий назвал Новосибирск успешным примером решения миграционных проблем.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, выступая на пленарном заседании Госдумы, обратил внимание на Новосибирск как на пример эффективного решения вопросов миграции. Он вспомнил о ликвидации «Хилокского гетто» — трущоб с нелегальными мигрантами и антисанитарными условиями, которые обсуждались в сентябре 2025 года на встрече с президентом Владимиром Путиным.