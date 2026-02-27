Слуцкий назвал Новосибирск успешным примером решения миграционных проблем.
Время чтения: 1 минута.
По его словам, в регионе удалось решить проблему «Хилокского гетто».
Фото: телеграм-канал Леонида Слуцкого.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, выступая на пленарном заседании Госдумы, обратил внимание на Новосибирск как на пример эффективного решения вопросов миграции. Он вспомнил о ликвидации «Хилокского гетто» — трущоб с нелегальными мигрантами и антисанитарными условиями, которые обсуждались в сентябре 2025 года на встрече с президентом Владимиром Путиным.
По словам Слуцкого, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев и губернатор региона Андрей Травников признали существование проблемы и в результате мигрантский анклав был практически ликвидирован. Нелегальных мигрантов выслали.
В качестве контраста он привёл ситуацию с отменой электричек в Воронежской области, которую назвал «позором». По его словам, местные власти не желают разбираться в этом вопросе.
Ранее мы рассказывали, что глава ЛДПР предложил Центробанку снизить стоимость ОСАГО для Новосибирской области.
Татьяна Картавых