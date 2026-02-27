Уроженец Иркутска Ян Цапник снимется в шестом сезоне сериала «Полярный»

IrkutskMedia, 27 февраля. Уроженец Иркутска Ян Цапник примет участие в съемках шестого сезона комедийного сериала «Полярный». Действие нового сезона развернется вокруг парка «Царь гора», который вышел на самоокупаемость. В это время перед главным героем Витей Мясником в исполнении Михаила Пореченкова встает непростой выбор: его младший сын проявил музыкальные способности, и его готовы принять в элитную школу в Сочи.
Решив ехать на юг ради будущего ребенка, Витя передает управление городом и парком старшему сыну Максу, роль которого исполняет Олег Гаас.
Съемки шестого сезона пройдут в Кировской области и на горнолыжных склонах Москвы. В проекте также задействованы Катерина Шпица, Мария Кравченко, Иван Охлобыстин, Инга Оболдина и другие. Режиссером-постановщиком выступает Авет Оганесян.
Как отметил режиссер, в новом сезоне впервые центральным персонажем станет Макс, а не Витя Мясник. Героям предстоит столкнуться с ситуацией, способной повлиять на каждого жителя города.
По словам продюсера Елены Торчинской, в новом сезоне зрители увидят Полярный с другой стороны, а также познакомятся с новыми героями.