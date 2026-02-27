Уроженец Иркутска Ян Цапник снимется в шестом сезоне сериала «Полярный»

IrkutskMedia, 27 февраля. Уроженец Иркутска Ян Цапник примет участие в съемках шестого сезона комедийного сериала «Полярный». Действие нового сезона развернется вокруг парка «Царь гора», который вышел на самоокупаемость. В это время перед главным героем Витей Мясником в исполнении Михаила Пореченкова встает непростой выбор: его младший сын проявил музыкальные способности, и его готовы принять в элитную школу в Сочи.