В Пермском крае с 26 февраля наступил период наблюдений за кометой Вежчоса

В Пермском планетарии рассказали о приближении к Земле кометы C/2024 E1 (Вежчоса). Наилучший период для ее наблюдения наступил 26 февраля. Он продлится по 11 марта.
Комета C/2024 E1 подойдет на минимальное расстояние к Земле в 159 млн км и станет видимой для наблюдателей в Северном полушарии. Ее блеск составит около седьмой звездной величины. Комету можно увидеть низко над юго-западным горизонтом примерно через час после заката, начиная с 19:40.
«Для фотографий и наблюдений можно использовать большие бинокли или телескопы на окраине города или вдали от искусственного освещения», — пояснили в планетарии.
Комета C/2024 E1 (Вежчоса) движется по гиперболической орбите. После прохождения Солнечной системы она больше никогда в нее не вернется. Комету открыл в марте 2024 года польский астроном Каспер Вежчос при наблюдениях в обсерватории Маунт-Леммон на территории США. Диаметр ее ядра предположительно составляет 10 км, орбитальная скорость движения — 42,6 км/с.