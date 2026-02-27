В Пермском крае с 26 февраля наступил период наблюдений за кометой Вежчоса

Комета C/2024 E1 подойдет на минимальное расстояние к Земле в 159 млн км и станет видимой для наблюдателей в Северном полушарии. Ее блеск составит около седьмой звездной величины. Комету можно увидеть низко над юго-западным горизонтом примерно через час после заката, начиная с 19:40.