Уже третья бешеная лисица атаковала собак в российском регионе

Неделю назад в районе Гильчина был обнаружен очаг бешенства, связанный с двумя лисицами. Кроме того, в начале месяца в Белогорск забрела зараженная енотовидная собака, что также стало причиной для беспокойства среди местных властей и ветеринаров.