Уже третья бешеная лисица атаковала собак в российском регионе

В Благовещенске вновь зафиксированы случаи нападения бешеной лисицы на домашних собак.

В Благовещенске вновь зафиксированы случаи нападения бешеной лисицы на домашних собак. Это уже третий инцидент за последний месяц, что вызывает серьезные опасения среди местных жителей и специалистов.

Агрессивная лисица была замечена жителями села Гродеково, которые немедленно вызвали специалистов для оценки ситуации. Эксперты подтвердили, что хищница заражена бешенством, что привело к введению карантина в районе. В ближайшие дни планируется провести дезинфекцию и вакцинацию домашних животных, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания.

Неделю назад в районе Гильчина был обнаружен очаг бешенства, связанный с двумя лисицами. Кроме того, в начале месяца в Белогорск забрела зараженная енотовидная собака, что также стало причиной для беспокойства среди местных властей и ветеринаров.