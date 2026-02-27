Ричмонд
Скрывавшийся от всех Байден впервые за долгое время появится на публике

Джо Байден, который сменил номер из-за журналиста и прятался от фотографа, готовится появиться на публике, вход — по билетам.

Источник: Аргументы и факты

Бывший американский лидер Джо Байден впервые за долгое время появится на публике, он встретится со своими сторонниками в штате Южная Каролина.

Из анонса следует, что это платное мероприятие. Стоимость одного билета составляет 125 долларов. Встреча будет посвящена «наследию Байдена на госслужбе».

Напомним, в 2025 году у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты. В октябре он начал новый курс лечения. В октябре Байден впервые показался на публике после начала лучевой терапии. На кадрах было запечатлено, что он похудел и медленно двигался.

В декабре 83-летний Байден «спрятался» на рождественской семейной фотографии. На снимке запечатлены восемь человек, однако экс-президент США виден лишь частично. Значительную часть его фигуры и правую сторону лица закрывает супруга Джилл Байден.

В январе Байден сменил свой телефонный номер после того, как журналист The New York Times попытался установить с ним контакт для организации интервью.

Во время своего президентства Байден регулярно допускал оговорки и ляпы во время публичных выступлений. Он также неоднократно спотыкался, падал, путался и ошибался.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп собрал коллекцию видео с падениями и ляпами Байдена. В частности, Байден упал в ходе выступления на мероприятии, рухнул с велосипеда, а также споткнулся, поднимаясь по трапу самолёта.

