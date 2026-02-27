Амфибии пошли ко дну: под Одессой поражена секретная техника ВСУ

Накануне появились сообщения о том, что был нанесен удар по энергетике и объектам ВПК Белгорода-Днестровского Одесской области.
Известно, что в этом городе дислоцируется 808-я отдельная бригада ВСУ поддержки инженерных войск. В их задачи входит устройство понтонных переправ и другие. Военный эксперт Алексей Леонков не исключил, что была атакована база этой украинской военной части.
«Сама база, вероятно, и была целью. Во-первых, все воинские подразделения, которые находятся “на ленточке”, имеют места базирования, где могут заниматься рекрутингом, обучать личный состав и затем отправлять на передовую. Во-вторых, на территории многих военных баз есть ангары, которые могут использоваться для автотранспорта, хранения военной техники, боеприпасов и других средств материально-технического обеспечения. То есть это вполне законный объект. Верифицировали, что на нем есть активность — и по нему “прилетело”», — сказал Леонков в беседе с aif.ru.
На вооружении инженерной бригады ВСУ, в частности, есть амфибии — плавающие транспортёры и бульдозеры, которые необходимы для переправы через водные преграды. Уничтожение такой техники, как, собственно, и любой другой, в том числе поставляемой Киеву странами НАТО, очень больно бьет по украинской армии.
«НАТО поставляет большую номенклатуру техники киевскому режиму. Думаю, этими данными обладают в штабе ВС РФ. И для ВСУ сейчас важно любое вооружение. С украинской стороны постоянно идут запросы на поставку бронетехники и любых инженерных машин: чем больше, тем лучше. Страны Европы выполняют эти заявки с трудом. Поэтому чем больше такой техники уничтожается, тем меньше у европейских стран возможностей для поставок, а для Украины — меньше возможностей сдерживать наступление российской армии», — подытожил Леонков.
Ранее военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко рассказал aif.ru, как ВСУ готовятся к круговой обороне Одесской области, создавая в регионе «кил-зоны» и устанавливая минные заграждения.