Амфибии пошли ко дну: под Одессой поражена секретная техника ВСУ

«Сама база, вероятно, и была целью. Во-первых, все воинские подразделения, которые находятся “на ленточке”, имеют места базирования, где могут заниматься рекрутингом, обучать личный состав и затем отправлять на передовую. Во-вторых, на территории многих военных баз есть ангары, которые могут использоваться для автотранспорта, хранения военной техники, боеприпасов и других средств материально-технического обеспечения. То есть это вполне законный объект. Верифицировали, что на нем есть активность — и по нему “прилетело”», — сказал Леонков в беседе с aif.ru.