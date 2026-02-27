В ночь на 26 февраля в Киеве звучали взрывы, по данным подполья, для ударов были использованы ракеты «Искандер» и «Циркон». Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с aif.ru отметил, что в украинской столице большое количество пунктов размещения боевиков ВСУ, которые являются целями для нашей армии.
«Киев является крупнейшей административной единицей Украины, столицей, крупнейшим логистическим центром. Это центр принятия решений, центр размещения всех административных органов управления, поэтому там целей для нашей армии ещё достаточно», — сказал он.
Генерал добавил, что с начала специальной военной операции в Киеве проживало около 5 млн человек, сейчас в городе осталась едва ли половина.
Также Липовой рассказал, что под удар в ночь на 26 февраля в Киеве могли попасть объекты энергетики и важнейшие железнодорожные узлы, по которым поставляют западную технику и проводят ротацию боевиков ВСУ.
«В столице Украины находятся пункты размещения личного состава, пункты принятия решений, места складирования боевой техники и много чего другого, что ВСУ используют под нужды для боевых действий», — подчеркнул генерал.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев подтвердил, что был удар зафиксирован по ТЭЦ-6, подстанции «Киев» 750 кВ и по цели в районе Фастова, который считается важным железнодорожным узлом.