Киев в пробках, люди бегут: генерал оценил удар по боевикам ВСУ в столице

В ночь на 26 февраля в Киеве звучали взрывы, по данным подполья, для ударов были использованы ракеты «Искандер» и «Циркон». Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с aif.ru отметил, что в украинской столице большое количество пунктов размещения боевиков ВСУ, которые являются целями для нашей армии.