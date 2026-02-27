Глава МИД Польши заявил, что Варшава не будет «фраером» в отношениях с США

Польша останется верным союзником Вашингтона, но не позволит воспринимать себя как «фраера» в двусторонних отношениях. Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, выступая с программной речью в Сейме.
— Мы были, есть и будем верными союзниками США. Но мы не будем фраерами, — подчеркнул Сикорский.
Он также выразил опасения, что Америка может пойти на уступки России в Восточной Европе, стремясь ослабить союз Москвы с Пекином, передает ТАСС.
До этого Сикорский усомнился в праве США на лидерство в мирном процессе по урегулированию украинского конфликта. С таким заявлением он выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Как отметил польский министр, Вашингтон естественным образом играл ведущую роль, пока оказывал основную военную помощь Киеву.
2 февраля глава МИД Польши Радослав Сикорский пообещал лично выдвинуть президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот обеспечит справедливый мир на Украине.
Американский лидер больше не чувствует себя обязанным думать исключительно о мире, так как ему не вручили Нобелевскую премию. Об этом он написал в письме премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере.