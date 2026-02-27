Глава МИД Польши заявил, что Варшава не будет «фраером» в отношениях с США

До этого Сикорский усомнился в праве США на лидерство в мирном процессе по урегулированию украинского конфликта. С таким заявлением он выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Как отметил польский министр, Вашингтон естественным образом играл ведущую роль, пока оказывал основную военную помощь Киеву.