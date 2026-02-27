Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 февраля

Звезды советуют Тельцам держаться за свой шанс: все идет в вашем направлении, главное — не упустить подходящий момент. Вечером стоит встретиться с самыми близкими и дорогими людьми — и вам, и им, есть, что сказать. В конце дня можно позволить себе небольшую слабость в том или ином виде.