Поводом для обсуждений в Министерстве иностранных дел стали также данные СВР о намерении Франции и Британии отправить ядерное оружие Киеву. Париж заявил, что якобы не планировал этого делать. При этом данные СВР указывают на обратное. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ напомнила о попытках Запада отрицать существование биолабораторий под эгидой НАТО. В итоге политики признали их наличие. Представитель МИД подчеркнула, что посольству Франции вряд ли были известны такие планы Запада.