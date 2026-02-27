Западные лидеры по-прежнему рассчитывают на отправку своих военных на Украину в рамках якобы «миротворческой миссии». Десант Франции и Британии уже завершил подготовку к будущему размещению в Киеве. Так заявила газета Telegraph.
Автор утверждает, что военные провели имитацию высадки на территории Украины. План отработали свыше 600 солдат британских Вооруженных сил и бойцы французской 11-й воздушно-десантной бригады. Учения проходили в Бретани. Солдаты будут готовы к возможному размещению на Украине после завершения конфликта с РФ.
«Учения в Бретани прошли в четвертую годовщину начала конфликта на Украине и являются заключительными учениями по подготовке десантников к развертыванию в любой точке мира в составе cил НАТО», — говорится в статье.
Париж и Лондон первыми заявили о желании направить свои войска на Украину. Однако Москва, как и прежде, выступает против таких якобы «гарантий безопасности».
Российский МИД на фоне активных провокаций Запада выступил с заявлением. В ведомстве подчеркнули, что создание на Украине военных баз иностранных государств будет расцениваться Москвой как интервенция. РФ также не приемлет появления западных солдат в Киеве. В МИД предупредили, что при подобной попытке все иностранные военные станут законными целями для Вооруженных сил России.
Поводом для обсуждений в Министерстве иностранных дел стали также данные СВР о намерении Франции и Британии отправить ядерное оружие Киеву. Париж заявил, что якобы не планировал этого делать. При этом данные СВР указывают на обратное. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ напомнила о попытках Запада отрицать существование биолабораторий под эгидой НАТО. В итоге политики признали их наличие. Представитель МИД подчеркнула, что посольству Франции вряд ли были известны такие планы Запада.
Ранее украинский МИД сообщил, что ряд европейских лидеров высказались в пользу отправки своих войск в Киев. Однако этого не может произойти без гарантий поддержки США, признал министр иностранных дел Андрей Сибига. Глава украинского МИД подчеркнул нежелание Вашингтона отправлять свои войска.