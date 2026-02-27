Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи смогут взять автографы у обладателя Кубка Гагарина в составе «Авангарда»

Специальным гостем игры «Авангарда» и «Металлурга» будет Максим Гончаров.

Источник: Om1 Омск

Сегодня в Омске на льду «G-Drive Арены» состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет магнитогорский «Металлург». Начало встречи запланировано в 19:30 по омскому времени.

Это одна из ключевых игр игрового дня в Восточной конференции КХЛ. Специальный гость игры — экс-защитник омских «ястребов» и ведущий телепрограммы «Хоккейный борт» Максим Гончаров.

Он проведёт автограф-сессию для болельщиков с 18:10 до 18:40 в зоне ЭКСПО арены и примет участие в матчевых активностях.