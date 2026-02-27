Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сомнолог Гаврилова назвала способ быстро снять сонливость

Сомнолог Гаврилова рассказала, как быстро снять сонливость в разгар рабочего дня. Врач назвала несколько способов.

Источник: Аргументы и факты

Член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова рассказала aif.ru, как взбодриться, если внезапно навалилась сонливость, а впереди еще много работы.

По ее словам, физическая активность — самый эффективный способ привести организм в тонус. Мышечная работа заставляет мозг «проснуться».

«Встаньте и пройдитесь: по коридору, офису или даже вокруг своего рабочего стола. Используйте лестницу: подъем и спуск по ступеням дают более интенсивную нагрузку, которая быстрее активирует нервную систему», — сказала Гаврилова.

Если возможности для полноценной разминки нет, можно использовать температурные факторы.

«Откройте окно и проветрите помещение. Прохладный воздух помогает организму переключиться. Умойтесь прохладной водой. Это дает быстрый бодрящий эффект», — отметил специалист.

Гаврилова отметила, что указанные методы лучше всего работают в первой половине дня. Врач рекомендует прибегать к подобной «экстренной» бодрости до 15:00, чтобы не нарушить естественные циклы сна вечером.

Ранее Гаврилова ответила aif.ru, вредно ли для здоровья засыпать в транспорте.