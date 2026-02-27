«Циркон» разнес бункер с генералами ВСУ и НАТО: главная новость 27 февраля

«Укрепленных подземных бункеров на Украине много. Основные — это центральный командный пункт ВСУ в Киеве, два-три командных пункта в окрестностях Киева, в Броварах, запасной командный пункт ВСУ на базе бывшего прикарпатского военного округа во Львове, в Одессе, на базе командного пункта одесского военного округа. Есть промежуточные командные пункты в Виннице, пункт противовоздушной обороны в Ивано-Франковске и Тернополе», — назвал военный эксперт города на Украине, где размещены бункеры.