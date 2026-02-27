«Циркон» разнес бункер с генералами ВСУ и НАТО: главная новость 27 февраля

ВС РФ в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России регулярно наносят удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными БПЛА по предприятиям украинского ВПК и другим объектам ВСУ. Так, по данным пророссийского подполья, накануне были поражены военные цели в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, в том числе, нанесен удар ракетой «Циркон» по бункеру ВСУ.
Комментируя aif.ru эту информацию, полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, о каком бункере может идти речь и каковы потери ВСУ.
«Укрепленных подземных бункеров на Украине много. Основные — это центральный командный пункт ВСУ в Киеве, два-три командных пункта в окрестностях Киева, в Броварах, запасной командный пункт ВСУ на базе бывшего прикарпатского военного округа во Львове, в Одессе, на базе командного пункта одесского военного округа. Есть промежуточные командные пункты в Виннице, пункт противовоздушной обороны в Ивано-Франковске и Тернополе», — назвал военный эксперт города на Украине, где размещены бункеры.
На стационарном командном пункте, как отметил Матвийчук, одновременно могут находиться до 500 человек от рядовых до генералов.
«Это могут быть и гражданские служащие, конечно, высшие офицеры, полковники, генералы ВСУ. В командных пунктах стратегического планирования, командования ПВО могут быть советники НАТО», — объяснил военный эксперт.
По его словам, такие командные пункты имеют и стационарную основу, и мобильные элементы.
«Мобильные элементы выслеживаются средствам нашей радиотехнической разведки, космической разведки, агентуры. Отслеживается режим активности, включения пунктов управления с точки зрения их местонахождения и дальнейшего поражения. Кроме того, у нас, я полагаю, на Украине действует сеть так называемых доброжелателей, которые по тем или иным причинам выдают эту информацию», — добавил собеседник издания.