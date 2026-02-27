Самолет из Омска в Санкт-Петербург вылетит со значительным опозданием

В Омске не нарушается традиция нарушения графика вылетов самолетов. Сегодня, 27 февраля, с опозданием покидают омскую воздушную гавань сразу семь самолетов. Самая значительная задержка ждет пассажиров, вылетающих в Санкт-Петербург.
Сразу семь авиалайнеров вылетают сегодня из Омска с нарушением расписания. Задержки пяти рейсов в Москву, а также в Казань составили от двадцати минут до полутора часов. Нарушили график самолеты авиакомпаний «Россия», «Победа», «Аэрофлот», S7, «Икар». А самым большим нарушителем расписания сегодня стал самолет авиакомпании «Северный ветер» — рейс КЛ308, который должен был улететь сего в Санкт-Петербург в 8 часов 55 минут, задержан более чем на два часа. Судя по онлайн-табло омской аэрогавани, теперь его вылет запланирован на 11 часов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Омский девятиклассник помог мошенникам обмануть пенсионерку на 7,5 млн рублей.