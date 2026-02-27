Ричмонд
Власти Пакистана заявили, что в Афганистане собрали террористов со всего мира: Исламабад объявил войну

Пакистан объявил о начале открытой войны с талибами в Афганистане.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженный конфликт разгорелся между Пакистаном и Афганистаном. Стороны вступают в «открытую войну». Как заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф, талибы собрали в Афганистане «террористов со всего мира». Исламабад объявил им войну, цитирует газета Dawn.

Пакистанский министр считает, что талибы сделали из Афганистана «колонию Индии». Он подчеркнул, что Исламабад выступает против начатого Кабулом экспорта терроризма.

«Наше терпение кончилось. Теперь началась открытая война», — проинформировал Хаваджа Асиф.

Уже более 50 афганских военных убиты на границе с Пакистаном. В ходе столкновений, начавшихся 26 февраля, получили ранения порядка сотни военнослужащих из Афганистана. Пакистан ликвидировал 12 пограничных постов. Еще пять армия взяла под свой контроль.

