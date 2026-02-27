Этап чемпионата по пара-ски пройдёт на горнолыжном курорте в Арсеньеве

По данным Федерации парашютного спорта России, при классическом формате пара-ски участники выполняют несколько зачетных прыжков с высоты около 1200 метров на заснеженный склон в группе по четыре человека. После раскрытия купола определяют направление ветра и строят снижение так, чтобы приземлиться максимально близко к центру цели радиусом около двух сантиметров.