Этап чемпионата по пара-ски пройдёт на горнолыжном курорте в Арсеньеве

Горнолыжный этап чемпионата Приморского края по пара-ски пройдет в субботу, 28 февраля, на курорте «Арсеньев» на верхней части трассы «Стрела» в формате гигантского слалома. Старт назначен на 11:00. При этом трасса сохраняет работу для всех гостей курорта. О проведении этапа сообщил Telegram-канал «Минспорт | Приморский край».
Как уточнили организаторы, спортсмены выйдут на специально размеченный верхний отрезок «Стрелы», где оборудуют стартовую зону, коридор ворот гигантского слалома и площадку для работы судей.
Мероприятие проводит Федерация парашютного спорта Приморского края, отвечающая за формирование судейской коллегии, допуск участников и подведение итогов в соответствии с действующими правилами парашютно-горнолыжного двоеборья.
Пара-ски относится к парашютно-горнолыжному двоеборью и включает две дисциплины: прыжки с парашютом на точность приземления и прохождение горнолыжной трассы гигантского слалома, причем общий результат определяется по сумме штрафных очков за оба упражнения.
По данным Федерации парашютного спорта России, при классическом формате пара-ски участники выполняют несколько зачетных прыжков с высоты около 1200 метров на заснеженный склон в группе по четыре человека. После раскрытия купола определяют направление ветра и строят снижение так, чтобы приземлиться максимально близко к центру цели радиусом около двух сантиметров.
Горнолыжная часть программы предусматривает трассу гигантского слалома с перепадом высот порядка 250 метров и количеством ворот, соответствующим нормативу для этой дисциплины. Результат спортсмена фиксируется по времени, а затем переводится в очки, где автор лучшего времени получает ноль очков, а отставание остальных выражается в штрафных баллах.
Пара-ски сформировалось на рубеже 1970—1980‑х годов на базе тренировок и учений в горных районах Европы, где парашютные прыжки на склон сочетали с последующим спуском на лыжах. Затем эта практика переросла в соревнования, совмещающие точность приземления и горнолыжный слалом.
Первый чемпионат мира по пара-ски прошел в 1987 году в Сараево и получил статус официального турнира под эгидой Международной авиационной федерации, после чего двоеборье включили в программу международных стартов как один из видов парашютного спорта.