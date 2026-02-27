Беспилотный летательный аппарат был перехвачен при подлёте к французскому авианосцу Шарль де Голль, который находится в шведском порту в рамках миссии «Балтийский часовой». Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Генеральный штаб вооружённых сил Франции.
По данным военных, дрон обнаружили и нейтрализовали шведские силы. Инцидент произошёл в среду, причём аппарат был перехвачен примерно в десяти километрах от порта Мальмё, где в настоящее время пришвартован авианосец.
Также сообщается о зафиксированной в гавани утечке топлива. В этом же порту, помимо авианосца, находятся два танкера. Источник разлива пока не установлен, обстоятельства произошедшего выясняются.
Российские военнослужащие нейтрализовали 60 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации.