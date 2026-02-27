За сутки в Катангском районе на Нижней Тунгуске открыли две ледовые переправы

— Всего в регионе открыто 53 ледовые переправы. Распределение по районам следующее: Катангский — девять, Киренский — восемь, Тайшетский — шесть, Казачинско-Ленский — четыре. По три переправы в Братском и Усть-Кутском районах. По две — в Жигаловском, Бодайбинском, Чунском, Нижнеудинском, Нижнеилимском, Шелеховском и Мамско-Чуйском. По одной переправе действует в Боханском, Усольском, Качугском, Усть-Удинском, Усть-Илимском и Балаганском районах, — уточнили в ведомстве.