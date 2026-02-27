В ночь на 26 февраля Киев подвергся серии мощных ударов, осуществленных с использованием современных ракетных систем — «Искандер» и «Циркон». По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, целями стали критически важные энергетические объекты столицы, включая ТЭЦ-6 и подстанцию «Киев» 750 кВ.
Помимо этого, были зафиксированы атаки в районе Фастова, известного своей ролью как ключевого железнодорожного узла.
Киев в огне.
Российская армия продолжает последовательно реализовывать стратегию поражения объектов, имеющих двойное назначение, то есть используемых как в гражданских, так и в военных целях, сказал aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Российская армия продолжает наносить удары по инфраструктуре, которая работает на ВСУ, инфраструктура, которая имеет двойное назначение. Это электростанции, это склады и железнодорожные логистические узлы, через которые идут как поставки западного вооружения, так и переброска войск, боеприпасов, ротация личного состава. Как только выявляются цели, имеющие отношение к обеспечению ВСУ, по ним сразу же наносятся удары», — пояснил генерал.
Такая тактика направлена на максимальное ослабление военного потенциала противника и, как следствие, на скорейшее достижение целей специальной военной операции.
Целей достаточно.
Липовой также акцентировал внимание на том, что Киев, будучи столицей и крупнейшим административным, логистическим и управленческим центром Украины, представляет собой комплексную систему целей для российской армии.
«Киев является крупнейшей административной единицей Украины, столицей, крупнейшим логистическим центром. Это центр принятия решений, центр размещения всех административных органов управления, поэтому там целей для нашей армии ещё достаточно», — отметил генерал.
Помимо уже упомянутых энергетических объектов и логистических узлов, к числу приоритетных целей относятся складские помещения, места временного или постоянного размещения личного состава, оперативные пункты принятия решений, зоны складирования военной техники и другие объекты, задействованные в обеспечении боевых действий.
ВСУ прикрываются гражданскими.
Генерал-майор добавил, что украинская сторона активно использует гражданскую инфраструктуру для военных нужд. Речь о промышленных предприятиях и складских комплексах, где осуществляется ремонт и производство вооружений.
С учетом того, что в Киеве, по оценкам Липового, с начала специальной военной операции численность населения сократилась примерно вдвое — с 5 миллионов до примерно 2,5 миллионов человек — город по-прежнему остается значимым центром сосредоточения сил и средств противника.
«Тем не менее, Киев — это центр размещения всех административных органов управления, центров принятия решений, поэтому целей для нашей армии там предостаточно», — добавил генерал.
Продолжение целенаправленных атак на ключевые объекты города и его окрестностей, как ожидается, будет способствовать дальнейшему ослаблению военного потенциала Украины, приближая достижение поставленных целей СВО.