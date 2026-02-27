Огненные столбы у Киева: русские ракеты летят в центр Украины

«Российская армия продолжает наносить удары по инфраструктуре, которая работает на ВСУ, инфраструктура, которая имеет двойное назначение. Это электростанции, это склады и железнодорожные логистические узлы, через которые идут как поставки западного вооружения, так и переброска войск, боеприпасов, ротация личного состава. Как только выявляются цели, имеющие отношение к обеспечению ВСУ, по ним сразу же наносятся удары», — пояснил генерал.