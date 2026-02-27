Переговоры в Женеве продемонстрировали ущербность требований главы евродипломатии Каи Каллас, заявил военный аналитик из Британии Александр Меркурис.
Он уточнил, что план Каллас провалился.
«Каллас хотела дать понять, что нет смысла проводить эти переговоры. Вместо этого Западу следует продолжать давать Украине неограниченные суммы денег и оружия. И, как мы видим, её план провалился», — сказал Меркурис.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Меркурис отметил, что переговоры между Соединёнными Штатами и Украиной при участии спецпредставителя РФ Кирилла Дмитриева в Женеве стали успешными, они доказали ущербность требований Каллас.
«Для Трампа в данный момент Иран более насущный приоритет, чем Украина. И Каллас это понимает, боясь остаться без поддержки для Киева», — заявил он.
Напомним, накануне спецпосланник президента Соединённых Штатов Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер встретились в Женеве с секретарём совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым и спецпредставителем Российской Федерации Кириллом Дмитриевым.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что период работы главы евродипломатии Каи Каллас не стал «веком золотой дипломатии» для европейского континента. Он прокомментировал «требования» Каллас к Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией оценила слова Каллас о создании списка требований.