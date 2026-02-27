Часто болеющим россиянам хотят выдавать больничные только на пять дней

Министерство здравоохранения РФ подготовило проект приказа, согласно которому россияне, часто оформляющие больничные, могут столкнуться с новыми правилами их выдачи. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов и проходит антикоррупционную экспертизу.
Так, если за последние шесть месяцев гражданин брал больничный четыре и более раза, следующий листок нетрудоспособности ему выдадут только на пять календарных дней. Решение о его продлении и закрытии в таком случае будет принимать врачебная комиссия, а не лечащий врач. Она также сможет направить пациента на дополнительные обследования или в стационар для выявления причин частых заболеваний.
Исключения сделаны для случаев ухода за больным родственником, беременности, лечения социально значимых заболеваний, заместительной почечной терапии, карантина и стационарного лечения. В пояснительной записке отмечается, что изменения направлены на выявление причин длительной нетрудоспособности и принятие необходимых мер, передает «Парламентская газета».
Также Минздрав определит порядок применения врачами клинических рекомендаций для лечения различных заболеваний, травм и состояний, которые угрожают жизни и здоровью. Как теперь будут работать с клиническими рекомендациями и что изменится в лечении россиян — в материале «Вечерней Москвы».