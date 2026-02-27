Часто болеющим россиянам хотят выдавать больничные только на пять дней

Так, если за последние шесть месяцев гражданин брал больничный четыре и более раза, следующий листок нетрудоспособности ему выдадут только на пять календарных дней. Решение о его продлении и закрытии в таком случае будет принимать врачебная комиссия, а не лечащий врач. Она также сможет направить пациента на дополнительные обследования или в стационар для выявления причин частых заболеваний.