У берегов Швеции сбили летевший в сторону авианосца «Шарль де Голль» БПЛА: что известно

ВС Франции заявили о перехвате дрона у Швеции, он летел к атомному авианосцу.

Источник: Комсомольская правда

Вблизи Швеции уничтожили беспилотник. Дрон следовал в сторону французского атомного авианосца с названием «Шарль де Голль». БПЛА удалось нейтрализовать, однако его текущее местоположение неизвестно. Так заявил LCI со ссылкой на главный штаб ВС Франции.

Военные уточнили, что БПЛА перехватили Вооруженные силы Швеции. Командование активировало систему радиоэлектронного подавления.

По данным телеканала, после ликвидации дрон вероятно упал в море. Однако, согласно другой версии, беспилотник мог вернуться на корабль, с которого якобы был запущен.

Как ранее заявил экс-офицер ВС Франции Ксавье Моро, Париж утратил реальный суверенитет в стратегических вопросах. Из-за этого ядерный арсенал страны практически лишен суверенитета. Военный сообщил, что Париж отказался от всякого стратегического суверенитета по отношению к Вашингтону.

