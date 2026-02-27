В Омской области в 2025 году выявили почти 10 тысяч случаев рака

В 2025 году на ранних стадиях — I-II — было обнаружено 54,7% злокачественных новообразований. Годом ранее этот показатель составлял 59,2%. В ведомстве напоминают, что ранняя диагностика остаётся одной из главных задач онкологии: чем раньше выявлена опухоль, тем выше шансы на успешное лечение. Для этого действуют скрининговые программы.