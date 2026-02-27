В Омской области в 2025 году выявили почти 10 тысяч случаев рака

В Омской области за 2025 год выявили 9722 случая злокачественных новообразований. На диспансерный учёт с впервые в жизни установленным диагнозом поставили 7908 человек.
Как сообщили порталу Om1 Омск в Минздраве Омской области, среди заболевших — 5010 женщин и 4712 мужчин. Под наблюдение взяли 4103 женщины и 3805 мужчин.
Чаще всего у жителей региона диагностировали рак молочной железы — на него пришлось 13% всех случаев. На втором месте — рак лёгких, трахеи и бронхов (10,9%), на третьем — рак кожи (10,8%).
У мужчин в структуре онкозаболеваемости лидирует рак предстательной железы — 21,5%. Далее идут рак лёгких, трахеи и бронхов (17,2%) и рак кожи (8,6%).
У женщин чаще всего выявляют рак молочной железы — 25,1%. На втором месте рак кожи (13%), на третьем — рак ободочной кишки (7,2%).
В 2025 году на ранних стадиях — I-II — было обнаружено 54,7% злокачественных новообразований. Годом ранее этот показатель составлял 59,2%. В ведомстве напоминают, что ранняя диагностика остаётся одной из главных задач онкологии: чем раньше выявлена опухоль, тем выше шансы на успешное лечение. Для этого действуют скрининговые программы.
Средний возраст заболевших — 64 года. Рост заболеваемости отмечается с 55 лет. Самыми уязвимыми стали группы 65−69 лет — 18,3%, 60−64 года — 15,8%, 70−74 года — 14,6% и 55−59 лет — 12,5%.