В ГД рассказали, жителей каких городов чаще всего атакуют мошенники

Телефонные аферисты атакуют в первую очередь жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Также в сферу их интересов входят промышленные центры, регионы российского юга и Дальнего Востока. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
Эксперт объяснил, что в этих городах высокая плотность населения и уровень доходов. Также жители Москвы и Санкт-Петербурга активно используют цифровые сервисы. Здесь даже небольшой процент успешных атак приносит злоумышленникам значительный финансовый результат.
Также мошенники обращают внимание на крупные российские промышленные и деловые центры.
«Здесь высокая концентрация малого и среднего бизнеса, предпринимателей и самозанятых, которые активно пользуются банковскими продуктами, маркетплейсами и сервисами удалённой работы. Это расширяет набор сценариев социальной инженерии», — сказал Немкин РИА Новости.
Напомним, активность мошенников перед 8 Марта и 23 Февраля выросла в два раза. Интернет-аферисты создают фальшивые страницы, маскируются под магазины и службы доставки и крадут аккаунты даже чаще, чем в Новый год.
Тем временем кибермошенничество продолжает эволюционировать — сегодня преступники используют комплексные схемы с элементами социальной инженерии, подменой номеров, фейковыми сайтами и даже технологиями имитации голоса.
Тем временем россиянам назвали лучший способ общения с телефонными мошенниками.