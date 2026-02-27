Священник Сеньчуков рассказал об ограничениях сексуальной жизни в пост

Во время Великого поста следует ограничивать себя не только в еде, но и в размеренности сексуальной жизни, сообщил в беседе с aif.ru иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).
Напомним, Великий пост начался 23 февраля и продлится до 11 апреля. Даты Великого поста меняются каждый год и зависят от празднования Пасхи. В этом году Пасха выпадает на 12 апреля.
В этот период необходимо исключить из рациона мясо и мясные продукты, молоко, сливки, сметану, яйца, творог, сыр, алкоголь.
Рыба разрешена только дважды за весь пост: на Вербное воскресенье и Благовещение. Но в 2026 году Благовещение выпадает на Страстную седмицу, поэтому рыбу в этот день есть все же нельзя.
«Кроме пищевых ограничений, пост предполагает также ограничение сексуальной жизни. В идеале ее в этот период быть не должно, но опять же — во всем должно быть разумение. То, что может быть допустимо молодоженам, и то, что допустимо семейным парам с опытом, — разное. Лучше обсудить с духовником, который знает ваше духовное состояние, физические возможности и потребности», — отметил священнослужитель.
