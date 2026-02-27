Священник Сеньчуков рассказал об ограничениях сексуальной жизни в пост

«Кроме пищевых ограничений, пост предполагает также ограничение сексуальной жизни. В идеале ее в этот период быть не должно, но опять же — во всем должно быть разумение. То, что может быть допустимо молодоженам, и то, что допустимо семейным парам с опытом, — разное. Лучше обсудить с духовником, который знает ваше духовное состояние, физические возможности и потребности», — отметил священнослужитель.