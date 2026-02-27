Ричмонд
Часы ВСУ сочтены: военный предрек скорое освобождение Константиновки

ВС РФ охватили Константиновку с трех сторон. Военный эксперт Дандыкин поделился предположением о том, когда будет освобожден город.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные, окружившие Константиновку в ДНР с трех сторон, могут освободить город в ближайшие недели, заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Константиновка — это достаточно большой город в Славяно-Краматорской агломерации, бои там идут давно. Противник понимает, что для нас это вход в агломерацию с юга. Я думаю, что они недолго смогут держаться, в течение ближайших недель уйдут. А если они окружены с трех сторон, то вариант у них или уходить, или сами понимаете…» — сказал Дандыкин.

По его мнению, в течение весны бойцы РФ могут подойти к Краматорску.

«Весна будет немного такой… Сейчас переживем распутицу, а дальше пойдет дело. Противнику предлагают уйти, если он не захочет, то будет по-другому», — подчеркнул военный эксперт.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что ВС РФ охватили Константиновку в ДНР с трех сторон и ведут бои в городской застройке.