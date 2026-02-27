Уничтожили амфибии и базу БПЛА: ВСУ в панике из-за ударов ВС РФ под Одессой

Российские военные регулярно наносят успешные удары по военной инфраструктуре ВСУ в Одесской области. На этот раз атаке подверглась база в районе села Барабой и важные объекты ВСУ в Белгород-Днестровске. Подробности aif.ru рассказали военные эксперты.
Нанесен удар по базе запуска беспилотников ВСУ.
Попадание в базу у Барабоя подтвердил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Собеседник издания отметил, что удар наносился ОТРК «Искандер-М» с кассетной боевой частью.
«Перед атакой в небе был замечен разведывательный беспилотник, по которому велся огонь. Непосредственно в момент прилета посторонних звуков, кроме работы “Искандера-М”, слышно не было», — проинформировал Лебедев.
Подпольщик также пояснил важность нанесения удара по базе ВСУ под Одессой. По его словам, с данной площадки противник регулярно запускал БПЛА в сторону Крыма, Краснодарского края и южной части Ростовской области. Кроме того, на авиабазе в Барабое сохранилась советская система наблюдения и сопровождения — она до сих пор эффективно работает на больших дистанциях, дополняя данные со спутников НАТО.
По данным Лебедева, поражение базы ВСУ оценивается как очень результативное.
«Сразу после удара на объекте начались проверки: сотрудники СБУ пытались проверять у персонала и очевидцев телефоны и компьютеры, чтобы пресечь утечку информации, но в такой ситуации это уже бесполезно», — сказал Лебедев.
Пустили ко дну амфибии.
Также накануне появились сообщения о том, что был нанесен удар по энергетике и объектам ВПК в Белгород-Днестровске Одесской области.
Известно, что в этом городе дислоцируется 808-я отдельная бригада ВСУ поддержки инженерных войск. В их задачи входит устройство понтонных переправ и другие. Военный эксперт Алексей Леонков не исключил, что была атакована база этой украинской военной части.
«Сама база, вероятно, и была целью. Во-первых, все воинские подразделения, которые находятся “на ленточке”, имеют места базирования, где могут заниматься рекрутингом, обучать личный состав и затем отправлять на передовую. Во-вторых, на территории многих военных баз есть ангары, которые могут использоваться для автотранспорта, хранения военной техники, боеприпасов и других средств материально-технического обеспечения. То есть это вполне законный объект. Верифицировали, что на нем есть активность — и по нему “прилетело”», — сказал Леонков в беседе с aif.ru.
На вооружении инженерной бригады ВСУ, в частности, есть амфибии — плавающие транспортёры и бульдозеры, которые необходимы для переправы через водные преграды. Уничтожение такой техники, как, собственно, и любой другой, в том числе поставляемой Киеву странами НАТО, очень больно бьет по украинской армии.
«НАТО поставляет большую номенклатуру техники киевскому режиму. Думаю, этими данными обладают в штабе ВС РФ. И для ВСУ сейчас важно любое вооружение. С украинской стороны постоянно идут запросы на поставку бронетехники и любых инженерных машин: чем больше, тем лучше. Страны Европы выполняют эти заявки с трудом. Поэтому чем больше такой техники уничтожается, тем меньше у европейских стран возможностей для поставок, а для Украины — меньше возможностей сдерживать наступление российской армии», — обозначил Леонков.
Противник готовится к круговой обороне.
Успешные действия ВС РФ заставляют противника готовится к круговой обороне Одесской области. В частности, уже звучат заявления о необходимости создания в регионе «кил-зоны» и установления минных заграждений.
«Кил-зоны — это не место, где всех убивают. Речь, скорее всего, идет о том, что будут определены зоны, из которых выселят население, где начнут изображать строительство каких-то оборонительных сооружений. Наши налеты на Одессу, как и на другие города в глубине территории противника, продолжаются, поэтому такие заявления кажутся вполне логичными», — пояснил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.