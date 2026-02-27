Шакира и Pink вошли в шорт-лист номинантов в Зал славы рок-н-ролла

Поп-дива из Колумбии и рок-звезда из США могут войти в историю мировой музыки уже в следующем году. Оргкомитет Зал славы рок-н-ролла объявил шорт-лист номинантов на включение в 2026 году. В списке оказались 17 артистов самых разных жанров: от поп-музыки до хеви-метала.