Шакира и Pink вошли в шорт-лист номинантов в Зал славы рок-н-ролла

Поп-дива из Колумбии и рок-звезда из США могут войти в историю мировой музыки уже в следующем году. Оргкомитет Зал славы рок-н-ролла объявил шорт-лист номинантов на включение в 2026 году. В списке оказались 17 артистов самых разных жанров: от поп-музыки до хеви-метала.

Источник: Life.ru

Среди претендентов — Шакира и Pink, для которых эта номинация станет первой. Также в перечне значатся Фил Коллинз, Мэрайя Кэри, Sade, легендарные Iron Maiden, а также Billy Idol и Joy Division/New Order, которые уже пытались пройти отбор, но не набрали достаточного числа голосов.

По правилам, артист может быть номинирован только спустя 25 лет после выхода первой коммерческой записи. Окончательное решение примут более 1200 представителей музыкальной индустрии — именно их голоса определят, кто станет частью истории рок-н-ролла.

Ранее Life.ru писал, что на последней церемонии Грэмми 24-летняя Билли Айлиш в третий раз взяла статуэтку в номинации «Песня года». Награду она получила за трек Wildflower, разделив победу со своим братом и соавтором Финнеасом О’Коннеллом, вновь закрепив за собой статус одной из главных звёзд поколения.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

