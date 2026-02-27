Омичей проверят на знание родной культуры на краеведческом диктанте

Девятый городской краеведческий диктант пройдет в Омске 15 марта, старт акции назначен на 12:00. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест, уточнив, что в этом году мероприятие посвящено статусу «Культурная столица России — 2026».
Участникам предстоит ответить на 25 тестовых заданий. Вопросы затронут историю городских учреждений культуры, биографии известных деятелей искусства и их достижения.
Проверить свои знания можно будет как очно на площадках библиотек, так и онлайн на официальном сайте. Регистрация для желающих принять участие откроется уже 3 марта.