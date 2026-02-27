Соцсети: улицу в Хабаровске третий день заливает кипятком

На улице Башенной в Хабаровске третий день льётся вода, из-за чего дорога превратилась в бурную реку с наледью, по которой невозможно проехать. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Потоп начался 24 февраля в районе частного сектора и производственных баз. Сейчас, по словам горожан, обстановка усугубилась до предела — машины вмерзают в лёд прямо на проезжей части, асфальт полностью скрылся под водой. Пешеходы вынуждены обходить участок по другим маршрутам, а водители перестраивают привычные пути.
Как отмечают очевидцы, течь идёт от села Ильинка, где могли лопнуть грунтовые или инженерные сети. Некоторые также уточняют, что вода горячая — вероятно, случился прорыв теплотрассы или повреждение коллектора.
Точная причина аварии и сроки её устранения пока не известны.