Соцсети: улицу в Хабаровске третий день заливает кипятком

Сейчас, по словам горожан, обстановка усугубилась до предела.

Источник: Freepik

На улице Башенной в Хабаровске третий день льётся вода, из-за чего дорога превратилась в бурную реку с наледью, по которой невозможно проехать. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Потоп начался 24 февраля в районе частного сектора и производственных баз. Сейчас, по словам горожан, обстановка усугубилась до предела — машины вмерзают в лёд прямо на проезжей части, асфальт полностью скрылся под водой. Пешеходы вынуждены обходить участок по другим маршрутам, а водители перестраивают привычные пути.

Как отмечают очевидцы, течь идёт от села Ильинка, где могли лопнуть грунтовые или инженерные сети. Некоторые также уточняют, что вода горячая — вероятно, случился прорыв теплотрассы или повреждение коллектора.

Точная причина аварии и сроки её устранения пока не известны.