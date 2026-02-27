Константиновка, крупный промышленный центр Донецкой Народной Республики, стала ареной ожесточенных боев. Российские подразделения сумели охватить город с трех сторон. Это стратегическое преимущество позволило штурмовым группам войти в городскую застройку, где в настоящее время разворачиваются напряженные боевые действия.
Военный блогер Юрий Подоляка, освещая ход событий, отмечает острый дефицит резервов у украинских вооруженных сил, что ставит под угрозу их способность сдерживать стремительное продвижение российских войск в районе Константиновки.
С мнением Подоляки согласен военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с aif.ru он проанализировал обстановку, раскрыв, где скрывается враг, и назвал срок возможного освобождения города.
Город-крепость: окопы и подземные укрепления.
Противник, намереваясь удержать город любой ценой, укрепился не только в жилых домах и подвалах, но и в подземных убежищах промышленных предприятий, отметил Дандыкин.
«Это промышленный город, противник укрепился в домах, подвалах и на предприятиях, как это всегда бывает. Так было и в Авдеевке, и Красноармейске. Они назначают очередную “фортецю” и сидят там, пока могут», — сказал он.
Дандыкин отмечает, отметил подобная тактика, направленная на максимальное использование городской инфраструктуры для обороны, является характерной для украинских вооруженных сил и ранее наблюдалась в других населенных пунктах, включая Авдеевку и Красноармейск.
Путь к Краматорску и Славянску.
Освобождение Константиновки открывает перед российскими войсками перспективы дальнейшего наступления на ключевые города Славянско-Краматорской агломерации. По словам Василия Дандыкина, следующим логичным шагом станет продвижение в направлении Дружковки, города, который, хотя и уступает Константиновке по размерам, также представляет собой значимый оборонительный узел.
«Дружковка немного поменьше, чем Константиновка, но тоже достаточно большая. Сложно сказать, сколько будут там идти бои, как сложится ситуация. Например, Селидово быстро взяли. Но мы идем вперед», — говорит эксперт, подчеркивая динамичность развития наступательных операций.
В конечном итоге, дальнейшее продвижение российских подразделений нацелено на Краматорск и Славянск — два ключевых города центра Донбасса, где, по мнению эксперта, ожидается наиболее ожесточенное сопротивление.
«Город-призрак» и водная преграда для ВСУ.
Константиновка, по сообщениям украинских военнослужащих, превратилась в «город-призрак», в котором, несмотря на активные боевые действия, остаются несколько тысяч мирных жителей.
Положение врага в городе усугубляется точным ударом ВКС России тяжелой бомбой ФАБ-3000 по дамбе Хрущевского пруда у села Осыково на северо-западной окраине Константиновки.
Разрушение дамбы привело к затоплению трассы Константиновка — Дружковка, что сделало ее непроходимой. Это шоссе являлось основным путем снабжения для гарнизона ВСУ, и теперь доставка подкреплений и боеприпасов в Константиновку стала крайне затруднительной.
Выбор без альтернатив для ВСУ: бежать, сдаться или умереть.
Василий Дандыкин выразил уверенность, что российские военные могут освободить Константиновку в течение ближайших недель.
«Константиновка — это достаточно большой город в Славяно-Краматорской агломерации, бои там идут давно. Противник понимает, что для нас это вход в агломерацию с юга. Я думаю, что они недолго смогут держаться, в течение ближайших недель уйдут. А если они окружены с трех сторон, то вариант у них или уходить, или сами понимаете… “- сказал он.
Офицер также прогнозирует, что в течение весны российские бойцы могут подойти к Краматорску.
«Весна будет немного такой… Сейчас переживем распутицу, а дальше пойдет дело. Противнику предлагают уйти, если он не захочет, то будет по-другому», — резюмировал военный эксперт, намекнув на неизбежность дальнейшего продвижения российских войск.