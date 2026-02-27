Американцы намерены провести семинар в Киеве: США хотят устроить его под землей

Американские дипломаты ищут подрядчика, который сможет организовать семинар в Киеве под землей. Посольство США рассчитывает, что места хватит на 50 человек. Семинар должен пройти в центре Киева. Об этом свидетельствуют документы, цитирует РИА Новости.
Указывается, что встречу планируется провести с 31 марта по 3 апреля. США требуют от подрядчика соблюдения ряда условий. В том числе, он должен предоставить безопасное помещение, в котором «мероприятие могло бы продолжаться во время воздушной тревоги». При этом площадку требуют расположить в гостинице категории 4−5 звезд. Подрядчика также обязали обеспечить ежедневно два кофе-брейка и «шведский стол».
«Посольство США на Украине приглашает всех заинтересованных ответственных поставщиков представить коммерческие предложения на услуги по проведению семинара, который состоится 31 марта — 3 апреля 2026 года в Киеве, на Украине», — сказано в материале.
Очередной раунд переговоров между США и Украиной прошел 26 февраля. Они обсудили экономические вопросы и гарантии безопасности в Женеве. Встреча длилась четыре часа.