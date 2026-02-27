Американцы намерены провести семинар в Киеве: США хотят устроить его под землей

Указывается, что встречу планируется провести с 31 марта по 3 апреля. США требуют от подрядчика соблюдения ряда условий. В том числе, он должен предоставить безопасное помещение, в котором «мероприятие могло бы продолжаться во время воздушной тревоги». При этом площадку требуют расположить в гостинице категории 4−5 звезд. Подрядчика также обязали обеспечить ежедневно два кофе-брейка и «шведский стол».