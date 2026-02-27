В ГД предупредили о наказании для учеников за курение вейпов в школах

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Курение вейпов и электронных сигарет в школах грозит штрафами до 3 тыс. рублей подросткам и их родителям, а также постановкой на учет в подразделение по делам несовершеннолетних (ПНД). Об этом заявила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди»), отвечая на вопрос о возможности ужесточения наказания в этой сфере.