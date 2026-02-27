В ГД предупредили о наказании для учеников за курение вейпов в школах

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Курение вейпов и электронных сигарет в школах грозит штрафами до 3 тыс. рублей подросткам и их родителям, а также постановкой на учет в подразделение по делам несовершеннолетних (ПНД). Об этом заявила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди»), отвечая на вопрос о возможности ужесточения наказания в этой сфере.
«Использование вейпов и электронных сигарет в школе (это общественное место) запрещено законом. Ответственность включает штрафы от 500 до 3000 ₽ (ст. 6.24 КоАП РФ), а для родителей — штрафы по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей. Также возможна постановка подростка на учет в ПДН», — сказала депутат.
По ее словам, одного запрета на курение в общественных местах недостаточно, однако полный контроль личных вещей на входе в образовательные учреждения не поможет предотвратить пагубное увлечение школьников, поскольку «уж как спрятать, чтобы не нашли, подростки придумают». «Эффективнее сочетать разумный контроль с профилактикой: работать с родителями, объяснять риски детям, усиливать ответственность магазинов, которые продают такие устройства несовершеннолетним», — отметила Горячева.
Возраст административной ответственности в России наступает с 16 лет, а до этого штрафы возлагаются на родителей за неисполнение обязанностей.