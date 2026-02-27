Центр «Тигр» в Приморье принял новых гималайских медвежат-сирот

В приморском реабилитационном центре диких животных «Тигр» объявили о пополнении. Сюда только что приняли новых сирот — гималайских медвежат, которых люди нашли в тайге без матери и передали специалистам. Для сотрудников центра такая история, увы, не обыденность. На фоне вырубок, работы техники и человеческого любопытства медведицы бросают берлоги. Осиротевшие малыши оказываются один на один с голодом.
Первые дни в Алексеевке для таких медвежат — это не «милашное» видео, а борьба за выживание буквально по часам. Сначала малышей осматривают и взвешивают. При сильном истощении ставят капельницы. Специалисты подбирают режим кормлений. Самых слабых сначала поят молочной смесью из соски. Более крепких переводят на густую кашу и следят, чтобы желудок справлялся с нагрузкой. Важно, чтобы вес полз вверх. Когда медвежата окрепнут, их постепенно пересаживают к старшим «сиротам» в общий вольер. Там они учатся есть без помощи человека. Там же они учатся вести себя как дикие звери, а не ручные питомцы.
За последние годы у Центра «Тигр» накопился большой опыт выхаживания таких найденышей. Среди них были крошки в пару килограммов и подростки, которых уже можно возвращать в лес. Не раз истории начинались с картонной коробки, подкинутой зоозащитникам. При хорошем раскладе заканчиваются эти истории выпуском в тайгу медвежат весом по 20 килограммов. Надеемся, что новые сироты, принятые сейчас, станут продолжением линии счастливых историй. Шанс на жизнь в тайге им сейчас обеспечивает не удача, а кропотливая круглосуточная работа команды Центра «Тигр».