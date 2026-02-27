Центр «Тигр» в Приморье принял новых гималайских медвежат-сирот

Первые дни в Алексеевке для таких медвежат — это не «милашное» видео, а борьба за выживание буквально по часам. Сначала малышей осматривают и взвешивают. При сильном истощении ставят капельницы. Специалисты подбирают режим кормлений. Самых слабых сначала поят молочной смесью из соски. Более крепких переводят на густую кашу и следят, чтобы желудок справлялся с нагрузкой. Важно, чтобы вес полз вверх. Когда медвежата окрепнут, их постепенно пересаживают к старшим «сиротам» в общий вольер. Там они учатся есть без помощи человека. Там же они учатся вести себя как дикие звери, а не ручные питомцы.