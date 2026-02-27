Взрыв в кафе Щучинска: погибли 6 человек, около 20 пострадали

В больницы Щучинска с ожогами различной степени тяжести доставлены 13 человек. Шесть из них готовят к переводу в многопрофильную областную больницу Кокшетау. Пятеро пострадавших уже транспортированы реанимобилями МЧС, ещё двоих планируется перевезти дополнительно.